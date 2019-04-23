Вместо чемпионства – битва за Лигу чемпионов. Обзор матча «Краснодар» — «Зенит»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о том, как «Зенит» нанес поражение «Краснодару» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, закрепившись в лидерах турнирной таблицы, и о дальнейших перспективах южан.
Алексей Андронов
— Думаю, борьба за чемпионство закончена. Не только для «Краснодара», а вообще. Сложно представить себе, чтобы «Зенит» разбазарил отрыв в 8 очков.
Можно долго спорить об отдельных играх и отдельных их эпизодах. Например, в воскресенье на стадионе «Краснодар» «Зенит» продемонстрировал не только яркий атакующий футбол, не только «перекусил» потерявшую Каборе и Олссона среднюю линию «быков», но и отметился эпизодами, которые иначе как грязными не назвать. Все это так. Но очевидность заключается в том, что на дистанции чемпионата все решает стабильность и умение добывать результат. У «Зенита» оно совершенно точно лучше, чем у остальных. Потому он и будет чемпионом.
Много раз говорилось о том, что «Краснодару» пора взрослеть. Это касается самых разных аспектов игры. Например, угловых. Слабость «быков» в этом компоненте (причем как в атаке, так и в обороне) уже настолько очевидна всем, что Мусаеву даже задали вопрос в лоб на пресс-конференции. Мне кажется, он зря отмахивается от проблемы. Она присутствует, и дело не только в Дзюбе, который «продавил» Мартыновича. Это не первый такой гол.
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Или возьмем штрафной Ракицкого. Ярослав забивает третий раз за весну. Неужели после двух его голов со штрафных этому не уделили особого внимания? Судя по действиям Сафонова — нет. Вратарь в последний момент сдвинул стенку еще правее, по сути открыв Ракицкому угол, а сам встал, очень широко расставив ноги. Выпрыгнуть из такого положения просто невозможно.
В Испании не раз и не два команды, пытающиеся уберечься от штрафных Лео Месси, закрывали угол полевым игроком. Это довольно действенный метод, потому что главной целью является выведение бьющего из зоны комфорта. Оливер Кан в одном из интервью рассказывал, что применял нестандартное расположение стенки. Например, закрывал ей дальний угол.
Так или иначе, это был вопрос техники. Ракицкому нужно было просто попасть. Он и попал. Как делал это и в «Шахтере», хотя большую часть карьеры главным исполнителем штрафных не был.
Первые минуты матча «Краснодар» провалил начисто. Если бы не Сафонов, «Зенит» бы уже там оформил победу. Мусаев после матча говорил о зажатости, связанной с борьбой за первое место. Мне кажется, дело не только в этом. Во‑первых, Семак отлично подготовился к активной игре в середине поля с учетом кадровых проблем «Краснодара». Еще только осваивающегося в премьер-лиге Уткина, а также Перейру и Газинского «Зенит» просто «продавил».
О том, что центральные защитники «Краснодара» не особо справляются, когда соперник, что называется, бежит на них, стало известно не вчера. Это проблема, которую предстоит решать. В межсезонье обязательно нужен новый центральный защитник. А также комплект игроков в середину поля — судя по всему, Перейра и Каборе точно «быков» покидают.
Накануне матча, кстати, прошел любопытный слух — о том, что «Краснодар» интересуется Яя Туре, игравшим недавно за «Олимпиакос». Дела этого игрока ведет Дмитрий Селюк — тот же агент, что и Каборе. Но все же Туре скоро 36, он не играет в футбол с декабря, и представить себе реальность этого трансфера лично мне трудно.
Еще чему стоит научиться игрокам «Краснодара» (это тоже неотъемлемый элемент взросления) — это не давать втаскивать себя в удобный сопернику темп, ритм игры или ее эмоциональное наполнение.
Судя по всему, или премиальные за этот матч у «Зенита» были повышенные, или осознание близости чемпионства проснулось, или и то и другое вместе — но такого яростного Петербурга мы не видели давно. Ярость проявлялась не только на поле, но и вне его. Весь матч пресс на арбитра (прежде всего, резервного), симуляции и затяжка времени в удобные для себя моменты. Все это — части большой игры.
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«Краснодару» нужно умение от этого абстрагироваться. По факту, после неудаления Перейры (ошибка арбитра Карасева) и демонстративно-провокативного ухода травмированного Оздоева с поля (он долго прикладывал палец ко рту, глядя то на трибуну «Краснодара», то на скамейку), «быки» позволили себя втащить в ненужные разборки. Ари со скамейки полез на Анюкова, тот ответил, едва не случилась драка скамеек.
«Зенит» этой паузой воспользовался лучше, разобравшись, наконец, с заменами. И тут же пропустил от Перейры. Но нашел в себе силы снова вернуть мяч к воротам «Краснодара». И там сработала замена — так, как подал этот угловой Нобоа, до того не подавал никто.
Большие клубы умеют выигрывать большие матчи. «Зенит» это показал «Краснодару» дважды.
Теперь на повестке дня — сражение за место в Лиге чемпионов. В нем точно будут участвовать «Локомотив» и ЦСКА, а возможно, и «Спартак». И тут каждое очко на вес золота (разница в финансовой выгоде от участия в двух разных еврокубках весьма существенная).
Для начала в Грозный «Краснодар» поедет без Шапи и Перейры. А затем матч с ЦСКА — прямая битва за Лигу чемпионов. Несмотря на молодость большинства игроков, именно в больших играх ЦСКА в этом сезоне смотрится предпочтительнее. Сбросит ли «Краснодар» те оковы, о которых говорил Мусаев?
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