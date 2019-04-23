Вместо чемпионства – битва за Лигу чемпионов. Обзор матча «Краснодар» — «Зенит»

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о том, как «Зенит» нанес поражение «Краснодару» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги, закрепившись в лидерах турнирной таблицы, и о дальнейших перспективах южан.

Алексей Андронов

— Думаю, борьба за чемпионство закончена. Не только для «Краснодара», а вообще. Сложно представить себе, чтобы «Зенит» разбазарил отрыв в 8 очков. Можно долго спорить об отдельных играх и отдельных их эпизодах. Например, в воскресенье на стадионе «Краснодар» «Зенит» продемонстрировал не только яркий атакующий футбол, не только «перекусил» потерявшую Каборе и Олссона среднюю линию «быков», но и отметился эпизодами, которые иначе как грязными не назвать. Все это так. Но очевидность заключается в том, что на дистанции чемпионата все решает стабильность и умение добывать результат. У «Зенита» оно совершенно точно лучше, чем у остальных. Потому он и будет чемпионом. Много раз говорилось о том, что «Краснодару» пора взрослеть. Это касается самых разных аспектов игры. Например, угловых. Слабость «быков» в этом компоненте (причем как в атаке, так и в обороне) уже настолько очевидна всем, что Мусаеву даже задали вопрос в лоб на пресс-конференции. Мне кажется, он зря отмахивается от проблемы. Она присутствует, и дело не только в Дзюбе, который «продавил» Мартыновича. Это не первый такой гол.

Или возьмем штрафной Ракицкого. Ярослав забивает третий раз за весну. Неужели после двух его голов со штрафных этому не уделили особого внимания? Судя по действиям Сафонова — нет. Вратарь в последний момент сдвинул стенку еще правее, по сути открыв Ракицкому угол, а сам встал, очень широко расставив ноги. Выпрыгнуть из такого положения просто невозможно. В Испании не раз и не два команды, пытающиеся уберечься от штрафных Лео Месси, закрывали угол полевым игроком. Это довольно действенный метод, потому что главной целью является выведение бьющего из зоны комфорта. Оливер Кан в одном из интервью рассказывал, что применял нестандартное расположение стенки. Например, закрывал ей дальний угол. Так или иначе, это был вопрос техники. Ракицкому нужно было просто попасть. Он и попал. Как делал это и в «Шахтере», хотя большую часть карьеры главным исполнителем штрафных не был.

Первые минуты матча «Краснодар» провалил начисто. Если бы не Сафонов, «Зенит» бы уже там оформил победу. Мусаев после матча говорил о зажатости, связанной с борьбой за первое место. Мне кажется, дело не только в этом. Во‑первых, Семак отлично подготовился к активной игре в середине поля с учетом кадровых проблем «Краснодара». Еще только осваивающегося в премьер-лиге Уткина, а также Перейру и Газинского «Зенит» просто «продавил».

О том, что центральные защитники «Краснодара» не особо справляются, когда соперник, что называется, бежит на них, стало известно не вчера. Это проблема, которую предстоит решать. В межсезонье обязательно нужен новый центральный защитник. А также комплект игроков в середину поля — судя по всему, Перейра и Каборе точно «быков» покидают. Накануне матча, кстати, прошел любопытный слух — о том, что «Краснодар» интересуется Яя Туре, игравшим недавно за «Олимпиакос». Дела этого игрока ведет Дмитрий Селюк — тот же агент, что и Каборе. Но все же Туре скоро 36, он не играет в футбол с декабря, и представить себе реальность этого трансфера лично мне трудно.

Еще чему стоит научиться игрокам «Краснодара» (это тоже неотъемлемый элемент взросления) — это не давать втаскивать себя в удобный сопернику темп, ритм игры или ее эмоциональное наполнение. Судя по всему, или премиальные за этот матч у «Зенита» были повышенные, или осознание близости чемпионства проснулось, или и то и другое вместе — но такого яростного Петербурга мы не видели давно. Ярость проявлялась не только на поле, но и вне его. Весь матч пресс на арбитра (прежде всего, резервного), симуляции и затяжка времени в удобные для себя моменты. Все это — части большой игры.

«Краснодару» нужно умение от этого абстрагироваться. По факту, после неудаления Перейры (ошибка арбитра Карасева) и демонстративно-провокативного ухода травмированного Оздоева с поля (он долго прикладывал палец ко рту, глядя то на трибуну «Краснодара», то на скамейку), «быки» позволили себя втащить в ненужные разборки. Ари со скамейки полез на Анюкова, тот ответил, едва не случилась драка скамеек. «Зенит» этой паузой воспользовался лучше, разобравшись, наконец, с заменами. И тут же пропустил от Перейры. Но нашел в себе силы снова вернуть мяч к воротам «Краснодара». И там сработала замена — так, как подал этот угловой Нобоа, до того не подавал никто.