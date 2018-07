В Кавказском заповеднике впервые обнаружили ежа на высоте 2 тыс. метров

Кристина Бибина, старший научный сотрудник Кавказского заповедника, коротко об учёте копытных. #продолжение #заметки Были и необычные гости – белогрудый ёж. Встретить этого зверя на высоте больше 2000 м над уровнем моря – большая редкость. В литературных источниках указывается, что «на Северном Кавказе белогрудый ёж не поднимается выше 400-800 м н.у.м.». Еще одной неожиданной встречей были котята кавказского лесного кота (редкий подвид, занесен в Красную книгу России) в 3 км от поселка Гузерипль. Нам повезло, что они заигрались друг с другом в догонялки на дереве и не сразу нас заметили. По внешнему виду лесные коты похожи на крупную серую домашнюю кошку, но хвост у лесного кота короче, он пышный и толстый, с тупым концом. Сфотографировать котят, к сожалению, не успели. #еж #кавказскийзаповедник #hedgehog

A post shared by Кавказский заповедник (@kavkazski_zapovednik) on Jul 24, 2018 at 12:09am PDT