В Кавказском заповеднике впервые обнаружили ежа на высоте 2 тыс. метров

Ученые Кавказского биосферного заповедника, которые ведут учет копытных, впервые встретили белогрудого ежа на высоте больше 2 тыс. метров над уровнем моря

«Встретить этого зверя на высоте больше 2 тыс. метров над уровнем моря — большая редкость. В литературных источниках указывается, что на Северном Кавказе белогрудый еж не поднимается выше 400-800 метров над уровнем моря», — сообщила старший научный сотрудник заповедника Кристина Бибина.

Кроме того, в трех километрах от поселка Гузерипль ученые заметили детенышей кавказского лесного кота, который занесен в Красную книгу России, сообщается в инстаграме заповедника.

«Нам повезло, что они заигрались друг с другом в догонялки на дереве и не сразу нас заметили. По внешнему виду лесные коты похожи на крупную серую домашнюю кошку, но хвост у лесного кота короче, он пышный и толстый, с тупым концом», — рассказала Бибина.

Она добавила, что сфотографировать котят не удалось.