В Кавказском заповеднике впервые обнаружили ежа на высоте 2 тыс. метров
Ученые Кавказского биосферного заповедника, которые ведут учет копытных, впервые встретили белогрудого ежа на высоте больше 2 тыс. метров над уровнем моря
«Встретить этого зверя на высоте больше 2 тыс. метров над уровнем моря — большая редкость. В литературных источниках указывается, что на Северном Кавказе белогрудый еж не поднимается выше 400-800 метров над уровнем моря», — сообщила старший научный сотрудник заповедника Кристина Бибина.
Читайте также:
Кроме того, в трех километрах от поселка Гузерипль ученые заметили детенышей кавказского лесного кота, который занесен в Красную книгу России, сообщается в инстаграме заповедника.
«Нам повезло, что они заигрались друг с другом в догонялки на дереве и не сразу нас заметили. По внешнему виду лесные коты похожи на крупную серую домашнюю кошку, но хвост у лесного кота короче, он пышный и толстый, с тупым концом», — рассказала Бибина.
Она добавила, что сфотографировать котят не удалось.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, ранее сотрудник Кавказского заповедника снял на видео обед медведицы и медвежонка, а также волка, убегающего от оленихи, которая погналась за хищником, чтобы защитить своего детеныша.
Кристина Бибина, старший научный сотрудник Кавказского заповедника, коротко об учёте копытных. #продолжение #заметки �� Были и необычные гости – белогрудый ёж. Встретить этого зверя на высоте больше 2000 м над уровнем моря – большая редкость. В литературных источниках указывается, что «на Северном Кавказе белогрудый ёж не поднимается выше 400-800 м н.у.м.». Еще одной неожиданной встречей были котята кавказского лесного кота (редкий подвид, занесен в Красную книгу России) в 3 км от поселка Гузерипль. Нам повезло, что они заигрались друг с другом в догонялки на дереве и не сразу нас заметили. По внешнему виду лесные коты похожи на крупную серую домашнюю кошку, но хвост у лесного кота короче, он пышный и толстый, с тупым концом. Сфотографировать котят, к сожалению, не успели. #еж #кавказскийзаповедник #hedgehog
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.