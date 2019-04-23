В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Тургенева

В Краснодаре утром 23 апреля загорелась квартира в многоквартирном жилом доме на улице Тургенева

Сообщение о возгорании в квартире в девятиэтажном жилом доме поступило диспетчеру в 5:30. Спасатели установили, что горит квартира площадью 50 кв. метров на четвертом этаже. Из дома эвакуировали 20 человек.

В 6:26 огонь был потушен. Помощь медиков понадобилась одному человеку. Погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.