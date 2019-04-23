В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Тургенева

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 23 апреля загорелась квартира в многоквартирном жилом доме на улице Тургенева

Сообщение о возгорании в квартире в девятиэтажном жилом доме поступило диспетчеру в 5:30. Спасатели установили, что горит квартира площадью 50 кв. метров на четвертом этаже.

Из дома эвакуировали 20 человек.

Читайте также:

В 6:26 огонь был потушен. Помощь медиков понадобилась одному человеку. Погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 22 апреля в центре Сочи сгорел частный дом площадью 100 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Здание-«пирамиду» в центре Краснодара хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Тургенева
На Дону возле ж/д путей нашли тело молодого человека
В центре Сочи сгорел одноэтажный дом
Фонд сына генпрокурора Чайки вложил 450 млн рублей в реконструкцию казачьего кадетского корпуса имени его деда на Кубани
В Сочи увеличат число автобусов к кладбищам на Пасху и Радоницу

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале