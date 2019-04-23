В центре Сочи сгорел одноэтажный дом
В центре Сочи 22 апреля произошел пожар в частном одноэтажном доме
Сообщение о возгорании на улице Депутатской поступило спасателям в 17:09. После прибытия на место пожарные установили, что горит деревянное строение площадью 100 кв. метров. На месте работали две машины и восемь человек. В 18:23 огонь полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Данных о погибших и пострадавших нет.
View this post on Instagram
‼️BREAKING NEWS‼️ ⠀ В центре Сочи по улице Депутатская горит частный дом!!! ⠀ Информация выясняется и будет обновлена! ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
Как сообщали Юга.ру, 22 апреля в Новороссийске произошел пожар в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали из него 150 жильцов.
И другие события Краснодара с 22 по 28 апреля
Речь пойдет о доступной среде в учреждениях культуры
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.