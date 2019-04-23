В центре Сочи сгорел одноэтажный дом

Сообщение о возгорании на улице Депутатской поступило спасателям в 17:09. После прибытия на место пожарные установили, что горит деревянное строение площадью 100 кв. метров. На месте работали две машины и восемь человек. В 18:23 огонь полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Данных о погибших и пострадавших нет.