В Краснодаре 65 детей эвакуировали из многоэтажки из-за угрозы пожара
В Краснодаре из двух детских центров на улице Восточно-Кругликовской эвакуировали 65 детей из-за замыкания проводки
Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме поступило спасателям в 13:17. Пожарные установили, что в торговом помещении на первом этаже случилось короткое замыкание электропроводки. Горения не было.
В этом доме находятся два детских развивающих центра. Задымления на их территории не произошло, однако персонал эвакуировал 65 детей.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 28 спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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