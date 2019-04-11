В Краснодаре 65 детей эвакуировали из многоэтажки из-за угрозы пожара

Краснодарский край

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В Краснодаре из двух детских центров на улице Восточно-Кругликовской эвакуировали 65 детей из-за замыкания проводки

Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме поступило спасателям в 13:17. Пожарные установили, что в торговом помещении на первом этаже случилось короткое замыкание электропроводки. Горения не было.

В этом доме находятся два детских развивающих центра. Задымления на их территории не произошло, однако персонал эвакуировал 65 детей.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 28 спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Безопасность Дети Краснодар МЧС Пожары
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