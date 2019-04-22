На Кубани приняли закон о завершении долгостроев за счет бюджета

Краснодарский край

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Депутаты заксобрания Краснодарского края на сессии 22 апреля приняли закон о выделении из бюджета средств на финансирование проблемных объектов долевого строительства

Согласно документу, из краевого бюджета будут выделять субсидии муниципальным образованиям для того, чтобы они могли направить средства на завершение проблемных объектов долевого строительства, которые находятся в высокой степени готовности.

Закон вступит в силу в течение 10 дней после опубликования, передает ТАСС

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Как писали Юга.ру, ввести такую меру поддержки обманутым дольщикам предложил в начале апреля губернатор Вениамин Кондратьев. Глава края отметил, что на завершение некоторых долгостроев требуются небольшие суммы, которые можно выделить из краевой казны. При этом он подчеркнул, что речь идет о тех объектах, которые не являются привлекательными для инвесторов.

Пилотными проектами реализации такого механизма должны стать три проблемных жилых комплекса в Краснодаре — «Форт Карасун», «Талисман» и «Южный». Все они находятся в завершающей стадии строительства.

Напомним, Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе, из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, по ним числится более 3 тыс. дольщиков.

Бюджет Законодательство ЗСК Обманутые дольщики Строительство
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