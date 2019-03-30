УРАЛСИБ запустил сервис Mir Pay для оплаты покупок с помощью смартфона
Банк УРАЛСИБ запустил платежный сервис Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона
Mir Pay — это сервис платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью помощи смартфона. Он доступен на устройствах на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC (беспроводной передачи данных).
Сделать оплату через Mir Pay можно в любом терминале, принимающем бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, не обязательно заходить в приложение Mir Pay — достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, сообщили 28 марта в пресс-службе банка УРАЛСИБ.
Платежные операции в Mir Pay защищены по международным стандартам безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Уточняется, что вместо настоящего номера карты используется цифровой код — токен.
Чтобы начать оплачивать покупки с помощью приложения Mir Pay, используя карту «Мир» банка УРАЛСИБ, нужно:
- скачать приложение Mir Pay в официальном магазине Google Play Market;
- запустить приложение;
- войти в него, используя учетную запись Google;
- выбрать функцию «Добавить карту»;
- отсканировать карту или ввести данные вручную;
- пройти активацию карты.
После этого изображение карты появится на главном экране. Надпись под изображением «Для оплаты поднесите телефон к терминалу» означает, что приложение готово к использованию.
Подробную информацию о сервисе Mir Pay можно получить на сайтах банка или платежной системы «Мир», в отделениях УРАЛСИБа или по телефону 8 (800) 250‑57‑57.
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