УРАЛСИБ запустил сервис Mir Pay для оплаты покупок с помощью смартфона

Банк УРАЛСИБ запустил платежный сервис Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона

Mir Pay — это сервис платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью помощи смартфона. Он доступен на устройствах на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC (беспроводной передачи данных).

Сделать оплату через Mir Pay можно в любом терминале, принимающем бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, не обязательно заходить в приложение Mir Pay — достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, сообщили 28 марта в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Платежные операции в Mir Pay защищены по международным стандартам безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Уточняется, что вместо настоящего номера карты используется цифровой код — токен.

Чтобы начать оплачивать покупки с помощью приложения Mir Pay, используя карту «Мир» банка УРАЛСИБ, нужно:

скачать приложение Mir Pay в официальном магазине Google Play Market;

запустить приложение;

войти в него, используя учетную запись Google;

выбрать функцию «Добавить карту»;

отсканировать карту или ввести данные вручную;

пройти активацию карты.

После этого изображение карты появится на главном экране. Надпись под изображением «Для оплаты поднесите телефон к терминалу» означает, что приложение готово к использованию.

Подробную информацию о сервисе Mir Pay можно получить на сайтах банка или платежной системы «Мир», в отделениях УРАЛСИБа или по телефону 8 (800) 250‑57‑57.