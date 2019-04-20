В Новороссийске эвакуировали учащихся колледжа из-за пожара

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 19 апреля эвакуировали около 150 человек из колледжа из-за пожара

Сообщение о возгорании на улице Революции поступило спасателям в 15:15. Прибыв на место, пожарные установили, что горит помещение на чердаке площадью 1 кв. метр. 

Из здания эвакуировали около 150 человек. Огонь потушили в 15:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 28 человек и 10 машин, погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Юга.ру, 19 апреля в Сочи произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, из-за чего эвакуировали 10 человек.

МЧС Новороссийск Пожары Студенты
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске эвакуировали учащихся колледжа из-за пожара
В центре Краснодара временно ограничат движение машин из-за ремонта
В Севастополе обрушилась парковка с автомобилями
Власти Чечни хотят потратить 14 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Грозного
Мужчину задержали за звонок об угрозе теракта в школе Тихорецка
Глава Усть-Лабинска ушел в отставку

Лента новостей

Глава Усть-Лабинска ушел в отставку

Статьи

«Библионочь-2019» в Краснодаре

Спектакли, квесты, экскурсии и выставки

Статьи

Выступление Алины Загитовой, матч «Краснодар» — «Зенит», концерт PLC

И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале