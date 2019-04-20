В Новороссийске эвакуировали учащихся колледжа из-за пожара

В Новороссийске 19 апреля эвакуировали около 150 человек из колледжа из-за пожара

Сообщение о возгорании на улице Революции поступило спасателям в 15:15. Прибыв на место, пожарные установили, что горит помещение на чердаке площадью 1 кв. метр.

Из здания эвакуировали около 150 человек. Огонь потушили в 15:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 28 человек и 10 машин, погибших и пострадавших нет.