В Новороссийске эвакуировали учащихся колледжа из-за пожара
В Новороссийске 19 апреля эвакуировали около 150 человек из колледжа из-за пожара
Сообщение о возгорании на улице Революции поступило спасателям в 15:15. Прибыв на место, пожарные установили, что горит помещение на чердаке площадью 1 кв. метр.
Из здания эвакуировали около 150 человек. Огонь потушили в 15:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 28 человек и 10 машин, погибших и пострадавших нет.
Как сообщали Юга.ру, 19 апреля в Сочи произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, из-за чего эвакуировали 10 человек.
И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля
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