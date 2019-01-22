Из горящей многоэтажки в Новороссийске эвакуировали 120 человек

В Новороссийске 22 января произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме

Возгорание случилось на улице Рубина, 3. Заявка об этом поступила спасателям в 12:37. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Из дома эвакуировали 120 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 13:47 пламя локализовали.

В пресс-службе уточнили, что при необходимости в технико-экономическом лицее на улице Энгельса откроют пункт временного размещения. Там смогут разместиться до 35 человек.

В районе горящего дома дежурят наряды ДПС. Они помогают спецтехнике проезжать без препятствий и регулируют движение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.