Морякам трех кораблей Черноморского флота отказали в выплатах за работу в Сирии

Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота в апреле обратились в суд и потребовали выплатить им суточные за командировки в Сирию

27 моряков заявили, что с 2016 по 2018 год выполняли специальные задачи на кораблях в Сирии и за это им положены выплаты. Сначала они направили рапорты к командованию своей части, однако им отказали в выплатах. После этого моряки отправились в гарнизонный военный суд. Они подали иски к командиру войсковой части и финансовой службе флота.

Адвокат моряков Александр Федорченко рассказал «Коммерсанту», что полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, для рядовых и сержантов — 43 доллара. Около 70% от этих сумм вычитали на питание. В связи с этим моряки рассчитывали получить 18,6 и 12,9 доллара за один день пребывания в зоне боевых действий.

В суде они потребовали выплатить им в среднем по 200-300 тыс. рублей. Представители ответчиков заявили, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой и что морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за работу, связанную с риском для жизни. Ее военным уже выплатили.