Морякам трех кораблей Черноморского флота отказали в выплатах за работу в Сирии
Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота в апреле обратились в суд и потребовали выплатить им суточные за командировки в Сирию
27 моряков заявили, что с 2016 по 2018 год выполняли специальные задачи на кораблях в Сирии и за это им положены выплаты. Сначала они направили рапорты к командованию своей части, однако им отказали в выплатах. После этого моряки отправились в гарнизонный военный суд. Они подали иски к командиру войсковой части и финансовой службе флота.
Адвокат моряков Александр Федорченко рассказал «Коммерсанту», что полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, для рядовых и сержантов — 43 доллара. Около 70% от этих сумм вычитали на питание. В связи с этим моряки рассчитывали получить 18,6 и 12,9 доллара за один день пребывания в зоне боевых действий.
В суде они потребовали выплатить им в среднем по 200-300 тыс. рублей. Представители ответчиков заявили, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой и что морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за работу, связанную с риском для жизни. Ее военным уже выплатили.
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Зампредседателя суда Константин Пагеев пояснил, что по приказу министра обороны РФ суточные не выплачивают военным за участие в походах кораблей, так как участие в мероприятиях в Сирии не считалось для моряков командировкой. Иск признали необоснованным и не удовлетворили.
Адвокат моряков отметил, что аналогичные иски рассматривали и в других судах, однако их не удовлетворили.
Уточняется, что иски подавал в том числе и экипаж морского тральщика «Ковровец», который базируется в Севастополе, входит в состав Крымской военно-морской базы. С февраля по май 2016 года корабль патрулировал берега Сирии, с января по май 2017-го он выполнял задачи в Средиземном море.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года моряки стоящего в Керченском проливе танкера объявили голодовку из-за долгов по зарплате.
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