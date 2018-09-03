Моряки стоящего в Керченском проливе танкера объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Крым, Вся Россия

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Российские моряки турецкого судна «Риройл-2», которое стоит на рейде в районе Керченского пролива, объявили голодовку

Руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак сообщил, что десять членов экипажа, находящихся на борту танкера, объявили голодовку 1 сентября из-за долгов по зарплате. Задолженность составляет 200 тыс. долларов. Экипажу не платят деньги более девяти месяцев.

По словам Глушака, старший механик тяжело болен. Капитан планирует зайти в ближайший российский порт, чтобы предложить властям арестовать судно по искам.

Глава профсоюзной организации добавил, что представители компании Palmali, которой принадлежит танкер, не раз присылали гарантийные письма и обещали выплатить долги.

«Фактически, экипаж насильно удерживают на борту — капитан не имеет права самостоятельно принимать решение о заходе судна в порт. Оно находится за 12-мильной зоной уже около четырех месяцев», — цитирует Глушака «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в июле пять российских моряков судна «Риройл-5» под мальтийским флагом, стоящего в порту Азова, объявили голодовку, требуя погашения долгов по зарплате.

Задолженность по зарплате Черное море
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