Моряки стоящего в Азове судна получили зарплату и прекратили голодовку

Ростовская область

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Пять российских моряков судна «Риройл-5» под мальтийским флагом прекратили голодовку, объявленную из-за долгов по зарплате

Работодатель задержал зарплаты морякам четырех судов, сумма долга составляла около 100 тыс. долларов. После того как моряки объявили голодовку, турецкая компания Palmali рассчиталась с судами «Риройл-3» и «Риройл-5». Еще два корабля, «Адриатик Маринер» и «Риройл-2», продолжают стоять в Черном море за 12-мильной зоной, ожидая решения вопроса, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак.

Как сообщали Юга.ру, пять моряков судна «Риройл-5» 19 июля объявили голодовку в порту Азова. Им не выплачивали зарплату несколько месяцев.

Задолженность по зарплате
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