Крымск и Темрюк станут городами воинской доблести
Крымск и Темрюк первыми на Кубани получат звание «Город воинской доблести» к 9 мая
«Это должны быть на самом деле места воинской славы. Важно понимать, достойны ли звания станица или город, были ли там бои. Чтобы мы могли с уверенностью объяснить будущему поколению, почему у города такое звание», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Документы с подписями жителей Крымска и Темрюка находятся на рассмотрении в Законодательном собрании края. Как рассказал глава Крымского района Сергей Лесь, в городе во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.
Читайте также:
«Крымск — это один из немногих населенных пунктов Северного Кавказа, в освобождении которого лично принимал участие маршал Советского Союза Георгий Жуков. В боях за "Сопку героев" погибло более 16 тыс. советских солдат и офицеров. В мае 1943 года произошло одно из крупнейших сражений великой отечественной войны — в небе одновременно вели бои 900 самолетов», — отметил Лесь.
Руководитель Темрюкского района Федор Бабенков напомнил, в 1942-1943 годах муниципалитет был прифронтовым, 400 дней город был оккупирован. Бои за освобождение закончились полным разгромом захватчиков и завершением битвой за Кавказ.
Кондратьев заявил о своей уверенности в том, что депутаты поддержат решение и городам присвоят звание к 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.