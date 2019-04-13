Крымск и Темрюк станут городами воинской доблести

Крымск и Темрюк первыми на Кубани получат звание «Город воинской доблести» к 9 мая

«Это должны быть на самом деле места воинской славы. Важно понимать, достойны ли звания станица или город, были ли там бои. Чтобы мы могли с уверенностью объяснить будущему поколению, почему у города такое звание», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документы с подписями жителей Крымска и Темрюка находятся на рассмотрении в Законодательном собрании края. Как рассказал глава Крымского района Сергей Лесь, в городе во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.