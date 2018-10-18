На Ставрополье мужчина из-за ревности убил знакомого и спрятал его тело в колодце

В Изобильненском районе Ставропольского края мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство

Следствие и суд установили, что весной 2015 года 60-летний житель села Подлужного выпивал со своей сожительницей. Позже к ним присоединился 37-летний знакомый, к которому хозяин дома приревновал женщину. Во время конфликта мужчина ударил гостя кухонным ножом в живот, отчего тот скончался на месте.

На следующий день злоумышленник спрятал тело погибшего в заброшенном колодце, засыпав грунтом, бытовым мусором и пищевыми отходами. Через два года в полицию обратилась сожительница мужчины.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Суд приговорил его к десяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.