В Апшеронске мужчина до смерти избил свою знакомую на берегу ручья
В Апшеронске 29-летнего мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, после чего она умерла
3 февраля местный житель поссорился со своей 33-летней знакомой, когда они вместе выпивали на берегу ручья. Во время конфликта 29-летний молодой человек много раз ударил женщину руками и ногами по груди и животу.
Пострадавшая умерла от перелома грудной клетки и потери крови.
Полицию вызвала местная жительница, которая проходила мимо места происшествия и увидела пьяного мужчину, а рядом с ним — женщину без признаков жизни.
Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 31 января в Симферополе мужчина до смерти забил знакомую скалкой. Ранее в Ростовской области мужчина приревновал возлюбленную к собутыльнику и до смерти избил его трубой.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.