В Апшеронске мужчина до смерти избил свою знакомую на берегу ручья

Краснодарский край

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В Апшеронске 29-летнего мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, после чего она умерла

3 февраля местный житель поссорился со своей 33-летней знакомой, когда они вместе выпивали на берегу ручья. Во время конфликта 29-летний молодой человек много раз ударил женщину руками и ногами по груди и животу.

Пострадавшая умерла от перелома грудной клетки и потери крови.

Полицию вызвала местная жительница, которая проходила мимо места происшествия и увидела пьяного мужчину, а рядом с ним — женщину без признаков жизни.

Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 31 января в Симферополе мужчина до смерти забил знакомую скалкой. Ранее в Ростовской области мужчина приревновал возлюбленную к собутыльнику и до смерти избил его трубой.

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