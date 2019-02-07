В Апшеронске мужчина до смерти избил свою знакомую на берегу ручья

В Апшеронске 29-летнего мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, после чего она умерла

3 февраля местный житель поссорился со своей 33-летней знакомой, когда они вместе выпивали на берегу ручья. Во время конфликта 29-летний молодой человек много раз ударил женщину руками и ногами по груди и животу.

Пострадавшая умерла от перелома грудной клетки и потери крови.

Полицию вызвала местная жительница, которая проходила мимо места происшествия и увидела пьяного мужчину, а рядом с ним — женщину без признаков жизни.

Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.