Ребенок и младенец пострадали в ДТП в Сочи

В Сочи вечером 21 апреля произошла автомобильная авария с двумя пострадавшими детьми

ДТП случилось в 18:25 на улице Виноградной. По предварительным данным, 52-летний местный житель за рулем автомобиля Ford выезжал со второстепенной дороги и врезался в машину Hyundai под управлением 36-летнего сочинца, которая двигался со стороны парка «Ривьера».

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В результате получили ушибы два ребенка-пассажира Hyundai, одному из них три года, второму пять месяцев. Их перевозили в детских креслах, что позволило избежать серьезных травм, отметили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.