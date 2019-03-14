Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на встречке в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 13 марта произошла авария, в которой пострадали мужчина и двое детей

ДТП случилось в 19:20 на трассе Адлер — «Альпика Сервис».

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он столкнулся с автомобилем Ford, за рулем которого был 35-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили дети четырех и пяти лет. В момент аварии они сидели на заднем сидении на руках у своих матерей. Также пострадал водитель отечественной легковушки, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Дети ДТП Сочи
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