На Украине проходят президентские выборы

Жители Украины 31 марта выбирают президента страны из 39 кандидатов

Число 39 — рекордное для Украины количество кандидатов в бюллетене. Среди них действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и актер и комик Владимир Зеленский. В бюллетень вошли как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.

Ориентировочное количество избирателей на почти 30 тыс. участков составляет более 29,7 млн человек.

Окружные территориальные комиссии должны установить результаты голосования до 5 апреля включительно, а ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол в течение 10 дней со дня голосования — до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля пройдет второй тур выборов.

Большинство соцопросов, проведенных до начала голосования и «дня тишины», показывали, что ни один из кандидатов не сможет набрать необходимое для победы в первом туре количество голосов (более 50%), пишет РБК. При этом лидером президентской гонки по состоянию на 28 марта оставался Владимир Зеленский, которого, по данным социологической группы «Рейтинг», были готовы поддержать 26,6% украинцев. Второе место разделили Тимошенко и Порошенко — за них были готовы проголосовать 17% опрошенных. Остальные кандидаты в ходе опроса не набрали 10%.

Срок президентства на Украине составляет пять лет, один человек не может быть главой государства дольше двух сроков подряд.

Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году. Его предшественник на посту главы страны Виктор Янукович покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота и с февраля 2014-го находится в России.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производств, а правоохранительные органы страны объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.