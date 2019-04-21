«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 21 апреля провел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита»

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 78:94 (18:25, 25:27, 12:28, 23:14).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, который набрал 17 очков, сделал 5 подборов и 8 передач. На счету Виталия Фридзона 16 очков, Матеуш Понитка отличился 14 очками и 13 подборами. У хозяев лидером стал Джеррод Ютофф, набравший 18 очков. Евгений Воронов принес своей команде 12 очков и сделал 5 результативных передач. Поединок на «Сибур Арене» посетили 4 тыс. 376 болельщиков.