«Локомотив-Кубань» победил «Астану» благодаря 30 очкам Райта

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая 15 апреля в Нурсултане, завершилась со счетом 83:93. В начале встречи лидировали хозяева (20:19), но уже во второй четверти краснодарцы вышли вперед и ушли на перерыв с преимуществом в семь очков (22:30). В третьей десятиминутке «Астана» отыграла три очка (24:21), но в четвертой вновь лидерами стали гости.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Дорелл Райт, набравший 30 очков.

Эта победа позволила красно-зеленым закрепиться на четвертом месте турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата.

Следующий матч «Локо» проведет в гостях у «Зенита», они встретятся 21 апреля.