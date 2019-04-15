«Локомотив-Кубань» победил «Астану» благодаря 30 очкам Райта
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая 15 апреля в Нурсултане, завершилась со счетом 83:93. В начале встречи лидировали хозяева (20:19), но уже во второй четверти краснодарцы вышли вперед и ушли на перерыв с преимуществом в семь очков (22:30). В третьей десятиминутке «Астана» отыграла три очка (24:21), но в четвертой вновь лидерами стали гости.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Дорелл Райт, набравший 30 очков.
Эта победа позволила красно-зеленым закрепиться на четвертом месте турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата.
Следующий матч «Локо» проведет в гостях у «Зенита», они встретятся 21 апреля.
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