«Краснодар-3» одержал победу над «Дружбой»

Игра прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля голы на свой счет записали Евгений Назаров (7-я минута), Ислам-Бек Губжоков (17) и Александр Бутенко (21). Единственный мяч в составе гостей забил Амир Конов (23).

После этого поединка «быки» набрали 21 очко и идут на 11-м месте, майкопская команда с 36 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ.

Следующий матч черно-зеленые проведут 27 апреля в гостях у ставропольского «Динамо». В этот же день «Дружба» на своем поле примет «Урожай».

Как сообщали Юга.ру, ранее в матче 24-го тура лидеры зоны «Юг» «Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в Краснодаре.