«Краснодар-3» одержал победу над «Дружбой»
Игроки «Краснодара-3» 21 апреля провели матч 24-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против майкопской «Дружбы»
Игра прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счетом 3:1. У хозяев поля голы на свой счет записали Евгений Назаров (7-я минута), Ислам-Бек Губжоков (17) и Александр Бутенко (21). Единственный мяч в составе гостей забил Амир Конов (23).
После этого поединка «быки» набрали 21 очко и идут на 11-м месте, майкопская команда с 36 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ.
Следующий матч черно-зеленые проведут 27 апреля в гостях у ставропольского «Динамо». В этот же день «Дружба» на своем поле примет «Урожай».
Как сообщали Юга.ру, ранее в матче 24-го тура лидеры зоны «Юг» «Урожай» и «Чайка» сыграли вничью в Краснодаре.
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