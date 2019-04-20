На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам

МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам на 21-23 апреля

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» ночью и утром с 21 по 23 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе до -1...-3 ºС, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.