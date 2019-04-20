На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам на 21-23 апреля
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По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» ночью и утром с 21 по 23 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе до -1...-3 ºС, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.
В МЧС посоветовали в случае холодов соблюдать правила, позволяющие избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе. Среди них:
- носить свободную одежду;
- одеваться как «капуста»;
- не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа;
- не носить на морозе металлических украшений;
- следить за лицом друзей, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете;
- не снимать на морозе обувь с обмороженных конечностей, иначе они распухнут и вы не сможете снова ее обуть;
- не пить спиртного.
Как сообщали Юга.ру, по данным Краснодарского гидрометцентра, на Кубани до 21 апреля будут идти дожди.
И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля
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