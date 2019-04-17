На юге России прогнозируют заморозки и гибель сельхозкультур

В регионах ЮФО и СКФО в период с 18 по 21 апреля ожидаются заморозки

Экстренные и штормовые предупреждения объявили управления МЧС почти во всех южных регионах.

В Адыгее, по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ночью и утром 18, 19 и 20 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-2 °С. Из-за этого существует вероятность гибели сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

В Крыму, по данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 19, 20 и 21 апреля в степных и предгорных районах заморозки 0…-2 °С ожидаются на поверхности почвы и в воздухе.

В Ростовской области во второй половине ночи и в утренние часы 18, 19 и 20 апреля местами ожидаются заморозки -1…-4 °С. Спасатели рекомендуют обратить внимание на использование печей в холода и соблюдать меры пожарной безопасности.

В Ставропольском крае с 18 до 21 апреля местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 °С. МЧС рекомендует садоводам защитить плодовые деревья и организовать дымление, так как есть вероятность гибели цветков ранних косточковых.

В Кабардино-Балкарии, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 21 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 °С. Существует вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможность повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

В Карачаево-Черкесии ночью и утром 19-20 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3 °С. Спасатели также предупреждают о возможном повреждении и гибели сельхозкультур, цветущих и распустившихся почек ранних косточковых.

В Дагестане заморозки до -4 °С ожидаются в предгорных и горных районах. Коме того, по данным Северо-Кавказской военизированной службы, в горах выше 2 тыс. метров существует слабая лавиноопасность.

В Ингушетии и Чечне во второй половине ночи и утром 19-20 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 °С, что может представлять опасность для сельхозкультур и растений — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

В Северной Осетии в ночные и утренние часы 19-21 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С. Возможно частичное повреждение цветковых и окрашенных бутонов, косточковых и ранних семечковых плодовых культур.

В Краснодарском крае заморозки не прогнозируются. По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие сутки температура воздуха ночью — 1…6 °С, днем 7…12 °С. 19 и 20 апреля минимально столбики термометров ночью опустятся до ноля градусов.