На Кубани дожди прекратятся к концу выходных

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 19 апреля на Кубани местами ожидается дождь и мокрый снег, в горах — снег. В южной части региона будут сильные осадки. Дневная температура — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

На Черноморском побережье также будет дождливо, в южной части сильные осадки. Днем термометры покажут 7-12 °С, по югу до 15 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 23 м/с.

В Краснодаре в пятницу временами будет идти дождь. Столбики термометров поднимутся до 7-9 °С. Ветер 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с.

20 и 21 апреля сохранится дождливая погода, ночью и утром в предгорных районах и в горах — мокрый снег. К концу выходных осадки прекратятся. Ночные температуры — 0-5 °С, в субботу прогнозируют заморозки -1…-2 °С, днем будет 10-15 °С, местами до 17 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.