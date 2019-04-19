На Кубани дожди прекратятся к концу выходных
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 19-21 апреля
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 19 апреля на Кубани местами ожидается дождь и мокрый снег, в горах — снег. В южной части региона будут сильные осадки. Дневная температура — 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Афиша Краснодара на 19-21 апреля:
На Черноморском побережье также будет дождливо, в южной части сильные осадки. Днем термометры покажут 7-12 °С, по югу до 15 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 23 м/с.
В Краснодаре в пятницу временами будет идти дождь. Столбики термометров поднимутся до 7-9 °С. Ветер 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с.
20 и 21 апреля сохранится дождливая погода, ночью и утром в предгорных районах и в горах — мокрый снег. К концу выходных осадки прекратятся. Ночные температуры — 0-5 °С, в субботу прогнозируют заморозки -1…-2 °С, днем будет 10-15 °С, местами до 17 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Афиша Эволюции Юга.ру:
На побережье Черного моря также ожидаются дожди. В ночь на субботу термометры покажут 0-5 °С, в воскресенье — 2-7 °С, на юге — 4-9 °С. Днем воздух прогреется до 9-14 °С, в южной части 15-17 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы 17-20 м/с.
В Краснодаре в субботу возможен небольшой дождь, в воскресенье будет облачно, без осадков. Ночные температуры — 3-4 °С, днем будет до 15 °С. Ветер 6-7 м/с.
Как сообщали Юга.ру, в регионах юга России до 21 апреля прогнозируют заморозки.
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