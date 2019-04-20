«Оренбург» дома разгромил «Ростов»
«Оренбург» сыграл на домашнем поле с «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер лиги
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Игра прошла на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 3:0.
Первый мяч в свои же ворота отправил полузащитник «Ростова» Матиас Норманн на 41-й минуте. За две минуты до этого футболист заработал желтую карточку. После перерыва нападающий «Оренбурга» Артем Галаджан на 60-й минуте улучшил результат. Последний гол гостям забил полузащитник Григорий Чиркин на 91-й минуте.
Следующий матч желто-синие сыграют дома 24 апреля против «Локомотива». «Оренбург» выйдет на поле 25 апреля против «Енисея».
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Ростов» 14 апреля на домашнем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1.
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