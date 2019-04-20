«Оренбург» дома разгромил «Ростов»

«Оренбург» сыграл на домашнем поле с «Ростовом» в матче 24-го тура Российской премьер лиги

Игра прошла на стадионе «Газовик» и закончилась со счетом 3:0.

Первый мяч в свои же ворота отправил полузащитник «Ростова» Матиас Норманн на 41-й минуте. За две минуты до этого футболист заработал желтую карточку. После перерыва нападающий «Оренбурга» Артем Галаджан на 60-й минуте улучшил результат. Последний гол гостям забил полузащитник Григорий Чиркин на 91-й минуте.