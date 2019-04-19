Председателя совета тейпов Ингушетии увезли неизвестные — «Медиазона»

В СМИ сообщили, что в Назрановском районе 19 апреля неизвестные увезли на машине председателя совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова

Об этом «Медиазоне» рассказал сын председателя Руслан Ужахов. По его словам, в 6:00 к их дому в селе Барсуки подъехали две машины, из них вышли вооруженные люди и потребовали от Малсага Ужахова проехать с ними. Сыну они сказали, что отвезут председателя совета тейпов «в комитет». Ужахов отметил, что эти люди не представились и не показали документов.

Адвокат Ужахова Джабраил Куриев полагает, что его подзащитного могли отвезти в отдел следственного комитета в Нальчике.

Юрист отметил, что ранее Ужахова три раза вызывали на допрос к следователям. Он был свидетелем по уголовному делу о столкновении с силовиками.

Сын Ужахова рассказал, что 18 апреля Магасский районный суд оштрафовал его отца на 20 тыс. за акцию протеста, которая прошла в июне 2018 года. Ранее Ужахова пытались оштрафовать за эту акцию, однако Верховный суд Ингушетии отменил это решение.

Также в апреле суд Магаса потребовал от Ужахова 150 тыс. штрафа из-за мартовских акций протеста.