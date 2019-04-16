Все храмы Адыгеи перед Пасхой проверят на пожарную безопасность

В Адыгее в преддверии пасхальных праздников собираются провести массовую проверку храмов на пожарную безопасность

«В целом ситуация с пожарной безопасностью в храмах у нас стабильная. Помимо плановых инспекций, проверки проводятся перед всеми большими церковными праздниками. В течение них также организовано дежурство», — сказал Андрей Колесник.

Заместитель руководителя МЧС России по Адыгее Андрей Колесник 16 апреля сообщил порталу Юга.ру, что проверка уже началась. К Пасхе проинспектируют все храмы, особое внимание уделят деревянным постройкам.

По его словам, нареканий к обеспечению пожарной безопасности храмов нет. Опасений, связанных с серьезными возгораниями, как в Париже, тоже нет, поскольку храмы не обладают сложной конструкцией. Кроме того, сейчас нигде не ведутся реставрационные работы.

Как уточнили в Майкопской и Адыгейской епархии, всего в республике около 80 храмов, из них только 9 — деревянные. В их числе храм в станице Курджипской, где произошло чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы.