Все храмы Адыгеи перед Пасхой проверят на пожарную безопасность
В Адыгее в преддверии пасхальных праздников собираются провести массовую проверку храмов на пожарную безопасность
Заместитель руководителя МЧС России по Адыгее Андрей Колесник 16 апреля сообщил порталу Юга.ру, что проверка уже началась. К Пасхе проинспектируют все храмы, особое внимание уделят деревянным постройкам.
«В целом ситуация с пожарной безопасностью в храмах у нас стабильная. Помимо плановых инспекций, проверки проводятся перед всеми большими церковными праздниками. В течение них также организовано дежурство», — сказал Андрей Колесник.
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По его словам, нареканий к обеспечению пожарной безопасности храмов нет. Опасений, связанных с серьезными возгораниями, как в Париже, тоже нет, поскольку храмы не обладают сложной конструкцией. Кроме того, сейчас нигде не ведутся реставрационные работы.
Как уточнили в Майкопской и Адыгейской епархии, всего в республике около 80 храмов, из них только 9 — деревянные. В их числе храм в станице Курджипской, где произошло чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы.
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