Жители Краснодара смогут освятить куличи на Пасху в 50 храмах
В Краснодаре освятить пасхальные куличи 27 и 28 апреля можно будет в 50 храмах
В этом году Пасху отпразднуют 28 апреля.
«Куличи и другую пасхальную еду можно освятить во всех храмах города с 10:00 27 апреля до 17:00-19:00 28 апреля. Точное время зависит от того, до которого часа продлится литургия в субботу», — рассказали порталу Югу.ру в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Всего в Краснодаре и пригороде действуют 50 храмов. Их адреса указаны на карте.
Штатный священник храма в честь иконы «Целительница» иерей Дионисий Зубан рассказал порталу Юга.ру, как праздновать Пасху.
«Праздник имеет два смысла. Один можно назвать церковным, литургическим, а другой — народным, культурно-историческим. В строго церковном смысле Пасха состоит в том, что человек приходит на богослужение и старается причаститься и после этого начать праздник. А для тех, кто невоцерковлен, больший интерес представляет семейный праздник с куличами и яйцами. Но можно это все переосмыслить по-другому. Исторически в России было принято в Пасху делать добро людям. Была традиция, когда на Пасху царь ходил по тюрьмам и даже отпускал некоторых заключенных. Милосердие и добро — это ключевые понятия, которые должны быть спутниками Пасхи. Например, один человек может в этот день перечислить деньги на благотворительность, другой — помочь соседке в уборке, третий — поднять коляску в метро. Способов сделать добро много», — сказал священник.
Он уточнил, что пасхальная служба начинается к полуночи с крестного хода и колокольного звона. Она называется заутренняя. После крестного хода проводят богослужение, которое понятно глубоковоцерковленному человеку.
«Самое интересное происходит в конце службы — причастие и освящение еды. Тем, кто ходит в храм редко, приходится ждать окончания два-четыре часа, в зависимости от того, как поет хор. Поэтому не знакомому с богослужениями человеку выстоять это время будет проблематично. Богослужение обычно заканчивается к 4:00. Освятить куличи можно и в субботу. Это делают для того, чтобы долго не ждать после пасхальной службы», — пояснил Зубан.
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Однако, по его словам, точное время службы и освящения лучше узнать в храме заранее. В церквях с одним священником освящение может происходить в определенное время. Но если храм многоштатный, то священники делят между собой время. Тогда можно прийти освятить продукты в течение двух суток.
Священник отметил, что на Пасху можно есть любые блюда. Однако тем, кто постился, нужно быть аккуратным и не переедать.
«Помимо куличей, пасхи и яиц в храм приносят и другую пищу. Это нормально. Даже в богослужебных книгах указано, что человек долго постится и в праздник у него на столе может быть, к примеру, буженина, поросенок или колбаса. Естественно, они приносят эту еду в храм, чтобы священник благословил. Это тоже традиция», — пояснил иерей.
На Пасху можно позвонить в колокола. Но для этого лучше заранее поговорить со священником, чтобы желающего провели на колокольню.
Зубан добавил, что на богослужение могут приходить некрещеные люди.
«Богослужение предназначено для всех — и крещенных, и некрещеных. Некрещеным лучше зайти в храм, посмотреть, помолиться своими словами. Но есть момент, когда служба начинается только для тех, кто крещен», — заключил священнослужитель.
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