Жители Краснодара смогут освятить куличи на Пасху в 50 храмах

В Краснодаре освятить пасхальные куличи 27 и 28 апреля можно будет в 50 храмах

В этом году Пасху отпразднуют 28 апреля. «Куличи и другую пасхальную еду можно освятить во всех храмах города с 10:00 27 апреля до 17:00-19:00 28 апреля. Точное время зависит от того, до которого часа продлится литургия в субботу», — рассказали порталу Югу.ру в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Всего в Краснодаре и пригороде действуют 50 храмов. Их адреса указаны на карте.

Штатный священник храма в честь иконы «Целительница» иерей Дионисий Зубан рассказал порталу Юга.ру, как праздновать Пасху . «Праздник имеет два смысла. Один можно назвать церковным, литургическим, а другой — народным, культурно-историческим. В строго церковном смысле Пасха состоит в том, что человек приходит на богослужение и старается причаститься и после этого начать праздник. А для тех, кто невоцерковлен, больший интерес представляет семейный праздник с куличами и яйцами. Но можно это все переосмыслить по-другому. Исторически в России было принято в Пасху делать добро людям. Была традиция, когда на Пасху царь ходил по тюрьмам и даже отпускал некоторых заключенных. Милосердие и добро — это ключевые понятия, которые должны быть спутниками Пасхи. Например, один человек может в этот день перечислить деньги на благотворительность, другой — помочь соседке в уборке, третий — поднять коляску в метро. Способов сделать добро много», — сказал священник. Он уточнил, что пасхальная служба начинается к полуночи с крестного хода и колокольного звона. Она называется заутренняя. После крестного хода проводят богослужение, которое понятно глубоковоцерковленному человеку.

«Самое интересное происходит в конце службы — причастие и освящение еды. Тем, кто ходит в храм редко, приходится ждать окончания два-четыре часа, в зависимости от того, как поет хор. Поэтому не знакомому с богослужениями человеку выстоять это время будет проблематично. Богослужение обычно заканчивается к 4:00. Освятить куличи можно и в субботу. Это делают для того, чтобы долго не ждать после пасхальной службы», — пояснил Зубан.