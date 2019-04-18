В Адыгее волонтеры взялись за восстановление дольменов

Адыгея

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В Адыгее в апреле провели акцию по сохранению дольменов в честь Международного дня памятников и исторических мест

Мероприятие прошло в рамках волонтерского движения «Сохраним корни» по инициативе Адыгейского регионального отделения Русского географического общества и органов власти региона.

Во время акции около 50 волонтеров расчистили от травы, поросли и мусора территорию Кожжохской группы дольменов.

«Добровольцы помогли расчистить подходы к дольменам "Хаджох-3" и "Хаджох-4". Кроме того, мы начали создавать тропу будущего археологического парка», — рассказал порталу Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения РГО Игорь Огай.

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Акция завершилась чаепитием и беседой о мегалитах, а также о проекте по созданию музейного комплекса. Он будет представлять собой специально сформированную крытую экспозицию и дольмены, сохранившиеся с древних времен.

Волонтеры Дольмены История
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