В Адыгее волонтеры взялись за восстановление дольменов

В Адыгее в апреле провели акцию по сохранению дольменов в честь Международного дня памятников и исторических мест

Мероприятие прошло в рамках волонтерского движения «Сохраним корни» по инициативе Адыгейского регионального отделения Русского географического общества и органов власти региона. Во время акции около 50 волонтеров расчистили от травы, поросли и мусора территорию Кожжохской группы дольменов. «Добровольцы помогли расчистить подходы к дольменам "Хаджох-3" и "Хаджох-4". Кроме того, мы начали создавать тропу будущего археологического парка», — рассказал порталу Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения РГО Игорь Огай.

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