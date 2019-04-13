Обманутые дольщики перекрыли две улицы в Краснодаре
Обманутые дольщики ЖК «Фрегат» 13 апреля перекрыли улицы Уральскую и Симферопольскую в Краснодаре
Краснодарский паблик «Туподар» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографии людей, которые вышли с требованием сдать в эксплуатацию ЖК «Фрегат». По словам обманутых дольщиков, застройщик «Аякс-стройинвест» затянул строительство дома на пять лет. Однако в январе жителям все же выдали ключи от их квартир. В феврале началась процедура банкротства застройщика и теперь 194 семьи боятся остаться на улице.
«В январе 2019 года застройщик должен был получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Но департамент архитектуры города Краснодара не принял во внимание приведенную в соответствие с законом градостроительную документацию по строительству дома и отказал в выдаче изменкнного градплана, что повлекло к формальному отказу к выдаче разрешения на ввод нашего дома в эксплуатацию.
В феврале началась процедура банкротства застройщика! И вот теперь, получив ключи, вложив последние деньги в ремонт, мы рискуем вновь оказаться на улице. Застройщик вынужден приостановить подачу электроэнергии и водоснабжения дома в связи с затруднениями по оплате коммунальных услуг, что приводит к выселению семей с детьми на улицу», — сказано в посте.
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По словам протестующих, глава Краснодара Евгений Превышов летом 2018 года приезжал на строительную площадку и заверял людей, что дома сдадут в эксплуатацию уже в сентябре. Сейчас люди пытаются привлечь внимание властей к проблеме и требуют, чтобы начальник департамента архитектуры города подписал все необходимые документы.
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Дольщики ЖК «Фрегат» перекрыли улицы Уральскую и Симферопольскую в Краснодаре. Вот какое заявление они распространили. ⠀ ��️ Аякс-стройинвест создал ещё один долгострой в Краснодаре и собирается банкротиться. Строительство нашего дома затянулось на 5 лет! 194 семьи ожидали свои квартиры все эти годы. И вот сейчас, когда ЖК Фрегат достроен, получено заключение о соответствии и даже в январе застройщик АЯКС-стройинвест выдал нам ключи, наши квартиры (некоторые уже с ремонтом)могут быть проданы с молотка! В январе 2019 года застройщик должен был получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Но департамент архитектуры города Краснодара не принял во внимание приведённую в соответствие с законом градостроительную документацию по строительству дома и отказал в выдаче изменённого градплана, что повлекло к формальному отказу к выдаче разрешения на ввод нашего дома в эксплуатацию. В феврале началась процедура банкротства застройщика! И вот теперь, получив ключи, вложив последние деньги в ремонт, мы рискуем вновь оказаться на улице. Застройщик вынужден приостановить подачу электроэнергии и водоснабжения дома в связи с затруднениями по оплате коммунальных услуг, что приводит к выселению семей с детьми на улицу! Несколько семей успели переехать, так как им уже негде жить. А между тем, глава города Первышов Е.А., посетив летом 2018 года стройплощадку практически достроенного дома, заверил клиентов Аякса, что ЖК Фрегат будет сдан осенью! Этот сюжет был показан в СМИ. Сегодня мы пытаемся привлечь внимание властей к нашей проблеме, которая решается одной подписью начальника департамента архитектуры и не требует никакого вложения бюджетных средств. #Аякс #АяксСтройИнвест #АяксИнвестСтрой #ДольщикиКраснодара #ОбманутыеДольщики #Краснодар #typodar #ayax #ayaxrielt
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