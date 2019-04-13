Обманутые дольщики перекрыли две улицы в Краснодаре

Обманутые дольщики ЖК «Фрегат» 13 апреля перекрыли улицы Уральскую и Симферопольскую в Краснодаре

Краснодарский паблик «Туподар» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографии людей, которые вышли с требованием сдать в эксплуатацию ЖК «Фрегат». По словам обманутых дольщиков, застройщик «Аякс-стройинвест» затянул строительство дома на пять лет. Однако в январе жителям все же выдали ключи от их квартир. В феврале началась процедура банкротства застройщика и теперь 194 семьи боятся остаться на улице.

«В январе 2019 года застройщик должен был получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Но департамент архитектуры города Краснодара не принял во внимание приведенную в соответствие с законом градостроительную документацию по строительству дома и отказал в выдаче изменкнного градплана, что повлекло к формальному отказу к выдаче разрешения на ввод нашего дома в эксплуатацию.

В феврале началась процедура банкротства застройщика! И вот теперь, получив ключи, вложив последние деньги в ремонт, мы рискуем вновь оказаться на улице. Застройщик вынужден приостановить подачу электроэнергии и водоснабжения дома в связи с затруднениями по оплате коммунальных услуг, что приводит к выселению семей с детьми на улицу», — сказано в посте.