Обманутые дольщики перекрыли две улицы в Краснодаре

Дольщики ЖК «Фрегат» перекрыли улицы Уральскую и Симферопольскую в Краснодаре. Вот какое заявление они распространили. ⠀ ️ Аякс-стройинвест создал ещё один долгострой в Краснодаре и собирается банкротиться. Строительство нашего дома затянулось на 5 лет! 194 семьи ожидали свои квартиры все эти годы. И вот сейчас, когда ЖК Фрегат достроен, получено заключение о соответствии и даже в январе застройщик АЯКС-стройинвест выдал нам ключи, наши квартиры (некоторые уже с ремонтом)могут быть проданы с молотка! В январе 2019 года застройщик должен был получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Но департамент архитектуры города Краснодара не принял во внимание приведённую в соответствие с законом градостроительную документацию по строительству дома и отказал в выдаче изменённого градплана, что повлекло к формальному отказу к выдаче разрешения на ввод нашего дома в эксплуатацию. В феврале началась процедура банкротства застройщика! И вот теперь, получив ключи, вложив последние деньги в ремонт, мы рискуем вновь оказаться на улице. Застройщик вынужден приостановить подачу электроэнергии и водоснабжения дома в связи с затруднениями по оплате коммунальных услуг, что приводит к выселению семей с детьми на улицу! Несколько семей успели переехать, так как им уже негде жить. А между тем, глава города Первышов Е.А., посетив летом 2018 года стройплощадку практически достроенного дома, заверил клиентов Аякса, что ЖК Фрегат будет сдан осенью! Этот сюжет был показан в СМИ. Сегодня мы пытаемся привлечь внимание властей к нашей проблеме, которая решается одной подписью начальника департамента архитектуры и не требует никакого вложения бюджетных средств. #Аякс #АяксСтройИнвест #АяксИнвестСтрой #ДольщикиКраснодара #ОбманутыеДольщики #Краснодар #typodar #ayax #ayaxrielt