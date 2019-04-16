Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили
Утром 16 апреля пожарные Франции полностью потушили огонь в соборе Парижской Богоматери
Пожар начался 15 апреля примерно в 19:50 по московскому времени. По некоторым данным, возгорание могло произойти на строительных лесах.
Прокуратура Парижа уже возбудила дело по статье за неумышленное причинение ущерба. Ранее служба гражданской обороны Франции заявила, что пожарные не стали сбрасывать воду на собор с воздуха, так как это могло привести к обрушению всего здания.
Спасателям потребовалось более 12 часов, чтобы полностью потушить огонь. В ближайшие часы архитекторы и эксперты дадут оценку состоянию здания.
Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен заявил, что основную структуру Нотр-Дама спасли, но выгорели две трети площади крыши, обрушился шпиль и часть поперечного нефа. При этом уцелели колокольни, алтарь, алтарный крест и реликвии, которые хранились в ризнице храма, пишет RT.
Кроме того, еще неделю назад с крыши здания сняли 12 статуй апостолов и четыре статуи евангелистов для реставрации.
Накануне вечером на улице вокруг собора собрались сотни людей. Некоторые из них, стоя на коленях, пели католическую молитву к Деве Марии «Аве Мария».
В тушении участовали около 400 человек, один из них получил легкие ранения.
На месте пожара также находился президент Франции Эммануэль Макрон. Он вошел внутрь, когда пожарные тушили огонь. Французский лидер пообещал восстановить собор Парижской Богоматери и привлечь к этому самых талантливых людей современности.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о сборе средств, которые направят на работы по восстановлению собора Парижской Богоматери. На двух краудфандинговых платформах уже собрали 24 тыс. евро. Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 млн евро, после чего президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно выделил еще 200 млн евро.
Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам де Пари — один из символов столицы Франции, одна из самых посещаемых достопримечательностей Европы. Он строился с середины XII до до середины XIV века.
В соборе проходил суд над командующей французскими войсками в Столетней войне Жанной д'Арк, состоялось бракосочетание королевы Шотландии Марии Стюарт и коронация французского императора Наполеона Бонапарта.
В последние месяцы здание реставрировалось, вокруг него стоят строительные леса.
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