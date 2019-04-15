Пожарные объяснили, почему не тушат собор Парижской Богоматери с вертолета
Служба гражданской обороны Франции заявила, что пожарные делают все возможное для того, чтобы потушить пламя
В службе пояснили, что пожарные не могу сбрасывать воду на собор с воздуха, так как это могло бы привести к обрушению всего здания.
Всего в тушении задействованы около 400 человек.
Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral.— Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) April 15, 2019
Ранее пожарные предупреждали, что возгорание — сложное, так как горит очень сухая древесина, возраст которой — много веков. Специалисты не исключают, что в соборе в итоге сгорят все деревянные конструкции, сообщает радиостанция France Info. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции также заявил Associated Press, что здание, возможно, не удастся спасти.
Как писали Юга.ру, Нотр-Дам загорелся 15 апреля. Пожарные полагают, что произошедшее может быть связано с проводящимися в здании ремонтом. По их словам, возгорание возникло на чердаке собора. Позже рухнул шпиль собора и обрушилась крыша.
Туристов и прихожан эвакуировали из здания собора. При пожаре никто не пострадал.
No creÃ que me doliera tanto...— Bea NÃ¡jera (@batidep) April 15, 2019
Pero sÃ, me duele y mucho ��#NotreDamepic.twitter.com/MQGrgYZLR7
#BREAKING: another Drone footage of #NotreDame - @SkyTG24 pic.twitter.com/R3LSgXX10c— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 15, 2019
Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам де Пари — один из символов столицы Франции, одна из самых посещаемых достопримечательностей Европы. Он строился с середины 12-го до до середины 14-го века. В последние месяцы здание реставрировалось, вокруг него стоят строительные леса.
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