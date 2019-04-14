Жители Новороссийска на день останутся без воды

Краснодарский край

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В Новороссийске 15 апреля в двух районах ограничат подачу воды

Воды не будет с 9:00 до 19:00 в центральной части города и поселке Алексино.

Ограничения связаны с введением в эксплуатацию участка Неберджаевского водовода от улицы Толстого до Исаева, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

При необходимости жителям рекомендуют обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60 и 8 (8617) 30-98-61.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске планируют заменить почти 2 км изношенной водопроводной сети. Ранее сообщалось, что воду отключат 16 апреля.

Однако порталу Юга.ру в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» подтвердили, что работы проведут 15 апреля.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск
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