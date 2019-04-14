Жители Новороссийска на день останутся без воды

В Новороссийске 15 апреля в двух районах ограничат подачу воды

Воды не будет с 9:00 до 19:00 в центральной части города и поселке Алексино.

Ограничения связаны с введением в эксплуатацию участка Неберджаевского водовода от улицы Толстого до Исаева, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.