Жители Новороссийска на день останутся без воды
В Новороссийске 15 апреля в двух районах ограничат подачу воды
Воды не будет с 9:00 до 19:00 в центральной части города и поселке Алексино.
Ограничения связаны с введением в эксплуатацию участка Неберджаевского водовода от улицы Толстого до Исаева, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
При необходимости жителям рекомендуют обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60 и 8 (8617) 30-98-61.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске планируют заменить почти 2 км изношенной водопроводной сети. Ранее сообщалось, что воду отключат 16 апреля.
Однако порталу Юга.ру в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» подтвердили, что работы проведут 15 апреля.
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.