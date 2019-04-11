Крупнейший водовод Новороссийска собираются полностью заменить

В Новороссийске планируют заменить почти 2 км изношенной водопроводной сети

Всего планируется заменить 1,9 км Неберджаевского водовода от улицы Толстого до Куникова.

«Крупнейший водовод сильно изношен, теряется много воды. Это важная прибрежная зона для Новороссийска, поэтому ремонтом мы планируем улучшить подачу воды в городе», — рассказали порталу Юга.ру 11 апреля в пресс-службе МУП «Водоканал».

Один из этапов ремонта должны были провести 11 апреля. Однако по техническим причинам работы перенесли на 16 апреля. В этот день планируют ввести участок водовода длиной 424 метра от улицы Толстого до Исаева.