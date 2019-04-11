В центре Новороссийска временно отключат воду

В центре Новороссийска 11 апреля ограничат подачу воды на время ремонта

UPD: Ремонт и ограничение подачи воды перенесли на 16 апреля. На вопрос портала Юга.ру сотрудник пресс-службы администрации Новороссийска сказал, что утром 11 апреля представители водоканала прислали им официальное письмо о переносе работ.

Подачу воды ограничат с 9:00 до 19:00 в зоне водоснабжения № 3, которая снабжает Центральную прибрежную часть города. В это время в районе парка Фрунзе специалисты проведут работы на неберджаевском водоводе.

По заявкам населения организуют подвоз воды автоцистернами, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. После окончания работ подачу воды восстановят.