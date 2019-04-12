Полунин станет худруком академии хореографии в Севастополе

В Севастополе в 2021 году планируется открыть академию хореографии, художественным руководителем которой станет известный танцовщик Сергей Полунин

Академия будет рассчитана на 250 учеников. Проект предполагает также строительство интерната на 250 мест и образовательного центра со столовой и бассейном.

Солист Баварского национального балета Сергей Полунин уже подтвердил, что станет художественным руководителем академии. Он также поможет при подготовке образовательной программы, передает «Интерфакс».

«Это уникальное место, потому что оно на берегу моря. Я хочу задействовать это. Мое образование прошло в закрытых помещениях. Я бы хотел, чтобы дети находились не только внутри школы, но и снаружи», — пояснил Полунин.

По его словам, школа будет уделять внимание обучению как танцу, так и актерскому мастерству, а также следить за правильным питанием детей. Также Полунин рассказал и о своем намерении оказывать спонсорскую поддержку талантливым детям.