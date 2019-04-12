Путин поручил найти деньги на развитие Крыма
Президент РФ Владимир Путин поручил до октября найти средства для продления федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя
Об этом говорится на сайте Кремля. Обеспечение социально-экономического развития Крыма и Севастополя рассчитано до 2025 года.
Ответственным за это поручение назначили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Кабмин должен подготовить предложения до 1 октября 2019 года.
Замминистра экономического развития Сергей Назаров 5 апреля рассказал «Крыминформу», что министерство рассматривает возможность продления федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
По его словам, увеличение финансирования для Севастополя может достичь 70 млрд рублей, Крыма — 130 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, самым дотационным регионом России по итогам 2018 года стал Дагестан. Региону выделили 62,7 млрд рублей.
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