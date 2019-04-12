Застройщики Адыгеи предложили банкам снизить процент по кредитам на жилищное строительство
Застройщики Адыгеи и Краснодарского края считают, что в новой модели финансирования жилищного строительства должны учитываться их интересы
Об этом заявили руководители фирм-застройщиков 11 апреля на совещании в Доме правительства Адыгеи по вопросам перехода на проектное финансирование жилищного строительства. Изменения в федеральном законодательстве вступят в силу 1 июля 2019 года.
Заместитель директора по развитию ООО «Родной Дом» Вероника Мансурова пояснила порталу Юга.ру, что проектное финансирование жилищного строительства предусматривает новую схему использования средств дольщиков.
«Если строительство ведется с участием средств граждан, то здесь посредником выступает банк, где деньги граждан поступают на эскроу-счета. Для нас они открываются только после того, как дом будет готов к сдаче в эксплуатацию. До этого мы должны вести строительство на свои деньги или кредитные. Считаем, что процентная ставка должна быть снижена хоть на несколько процентов», — сказала Верника Мансурова.
Директор ОАО «Адыгпромстрой» Асланбий Хутыз считает, что ставка в 12%, которую предлагают банки, может существенно снизить рентабельность компаний.
«В нашей деятельности много рисков. Считаю, что снижение процентных ставок для застройщиков, а также по ипотечному кредитованию будет только способствовать достижению целевых показателей по жилищному строительству», — прокомментировал Асланбий Хутыз.
Представители банковской сферы отметили, что 12% — это средняя ставка, которая может быть снижена, но это повлияет на объем средств на эскроу-счетах компаний. Среди основных требований банков — устойчивое финансовое положение фирмы-застройщика, качество и своевременность выполнения работ.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что готов продолжить обсуждение предложений застройщиков, в том числе в федеральных структурах, чтобы совместно находить оптимальные пути решения обозначенных вопросов.
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