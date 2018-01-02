В России начала работу Единая информационная система жилищного строительства

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России с 1 января начала работать Единая информационная система жилищного строительства

В соответствии со вступившим в силу законом, каждый застройщик обязан вносить в единый реестр информацию о проектной декларации, разрешении на строительство и другие сведения, которые они также должны размещать на своих сайтах. Кроме того, в публичном доступе будут находиться данные о проведенных проверках работы компании, о предписаниях, а также о привлечении застройщика или его должностных лиц к ответственности, сообщает «Парламентская газета».

В разделе, посвященном Краснодарскому краю, пока отмечено 964 новостройки. О каждом объекте можно посмотреть информацию о том, кто является застройщиком, о ходе строительства и сроках сдачи, классе недвижимости и материале стен, этажности домов и типе отделки, предполагаемом количестве машиномест и имеющейся инфраструктуре, сколько строится квадратных метров, квартир, домов или корпусов.

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