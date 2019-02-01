Сбербанк предложил застройщикам открыть счет для хранения денег дольщиков
Сбербанк запустил финансирование долевого строительства по схеме с использованием счетов эскроу
Эскроу — это специальный счет в банке, где деньги дольщиков хранятся до окончания строительства. Если строительная компания не выполнила взятых на себя обязательств, банк вернет дольщику деньги со счета.
С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов станет обязательным для всех строительных объектов. Сбербанк разработал новый кредитный продукт для застройщиков.
На Федеральном саммите по недвижимости PRO Development директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка Сбербанка Елена Скибина рассказала о новом механизме взаимодействия банка, дольщика и застройщика.
«Новый механизм, прежде всего, нацелен на защиту средств покупателей. Именно банк в этой схеме берет на себя риски утраты вложенных средств, а дольщик при возникновении проблем в ходе строительства получает свои деньги обратно. В новом продукте для застройщиков Сбербанк существенно снизил долю вложения собственных средств застройщика. Не менее 15% от бюджета проекта застройщик вкладывает в стройку самостоятельно, а остальные 85% от бюджета проекта финансирует банк. Кроме того, возможно предоставление полной или частичной отсрочки по уплате процентов», — цитирует пресс-служба Сбербанка Елену Скибину.
Она добавила, что в Юго-Западном банке Сбербанка одобрили и начали финансирование по двум проектам с применением механизма эскроу, еще более 20 проектов находится в стадии рассмотрения.
Подразделение строительной экспертизы Сбербанка занимается анализирует бюджет проекта, мониторинг календарного графика исполнения работ, выезжает на место строительства и контролирует выдачу кредитных средств без привлечения инжиниринговых компаний.
По оценкам Сбербанка, в 2019 году потребность в банковском финансировании возрастет в 2-3 раза, а к 2021 году — в 5 раз. Застройщики уже начали обращаться за банковским финансированием с применением счетов эскроу.
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