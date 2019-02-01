Сбербанк предложил застройщикам открыть счет для хранения денег дольщиков

Сбербанк запустил финансирование долевого строительства по схеме с использованием счетов эскроу

С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов станет обязательным для всех строительных объектов. Сбербанк разработал новый кредитный продукт для застройщиков.

Эскроу — это специальный счет в банке, где деньги дольщиков хранятся до окончания строительства. Если строительная компания не выполнила взятых на себя обязательств, банк вернет дольщику деньги со счета.

На Федеральном саммите по недвижимости PRO Development директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка Сбербанка Елена Скибина рассказала о новом механизме взаимодействия банка, дольщика и застройщика.

«Новый механизм, прежде всего, нацелен на защиту средств покупателей. Именно банк в этой схеме берет на себя риски утраты вложенных средств, а дольщик при возникновении проблем в ходе строительства получает свои деньги обратно. В новом продукте для застройщиков Сбербанк существенно снизил долю вложения собственных средств застройщика. Не менее 15% от бюджета проекта застройщик вкладывает в стройку самостоятельно, а остальные 85% от бюджета проекта финансирует банк. Кроме того, возможно предоставление полной или частичной отсрочки по уплате процентов», — цитирует пресс-служба Сбербанка Елену Скибину.

Она добавила, что в Юго-Западном банке Сбербанка одобрили и начали финансирование по двум проектам с применением механизма эскроу, еще более 20 проектов находится в стадии рассмотрения.

Подразделение строительной экспертизы Сбербанка занимается анализирует бюджет проекта, мониторинг календарного графика исполнения работ, выезжает на место строительства и контролирует выдачу кредитных средств без привлечения инжиниринговых компаний.

По оценкам Сбербанка, в 2019 году потребность в банковском финансировании возрастет в 2-3 раза, а к 2021 году — в 5 раз. Застройщики уже начали обращаться за банковским финансированием с применением счетов эскроу.