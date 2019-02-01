Сбербанк предложил застройщикам открыть счет для хранения денег дольщиков

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Сбербанк запустил финансирование долевого строительства по схеме с использованием счетов эскроу

Эскроу — это специальный счет в банке, где деньги дольщиков хранятся до окончания строительства. Если строительная компания не выполнила взятых на себя обязательств, банк вернет дольщику деньги со счета.

С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов станет обязательным для всех строительных объектов. Сбербанк разработал новый кредитный продукт для застройщиков.

Читайте также:

На Федеральном саммите по недвижимости PRO Development директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка Сбербанка Елена Скибина рассказала о новом механизме взаимодействия банка, дольщика и застройщика.

«Новый механизм, прежде всего, нацелен на защиту средств покупателей. Именно банк в этой схеме берет на себя риски утраты вложенных средств, а дольщик при возникновении проблем в ходе строительства получает свои деньги обратно. В новом продукте для застройщиков Сбербанк существенно снизил долю вложения собственных средств застройщика. Не менее 15% от бюджета проекта застройщик вкладывает в стройку самостоятельно, а остальные 85% от бюджета проекта финансирует банк. Кроме того, возможно предоставление полной или частичной отсрочки по уплате процентов», — цитирует пресс-служба Сбербанка Елену Скибину.

Она добавила, что в Юго-Западном банке Сбербанка одобрили и начали финансирование по двум проектам с применением механизма эскроу, еще более 20 проектов находится в стадии рассмотрения.

Подразделение строительной экспертизы Сбербанка занимается анализирует бюджет проекта, мониторинг календарного графика исполнения работ, выезжает на место строительства и контролирует выдачу кредитных средств без привлечения инжиниринговых компаний.

По оценкам Сбербанка, в 2019 году потребность в банковском финансировании возрастет в 2-3 раза, а к 2021 году — в 5 раз. Застройщики уже начали обращаться за банковским финансированием с применением счетов эскроу.

Кредитование Недвижимость Обманутые дольщики Сбербанк Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд в России обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play
Фотографии Николая II нашли при ремонте крыши казначейства в Ессентуках
Спасатели вызволили из квартиры упавшую со стремянки пенсионерку в Туапсинском районе
Житель Новороссийска позвонил в полицию и сообщил о возможном теракте в кафе
В дагестанском Кизляре ввели режим ЧС после пожара в двух торговых центрах
В Невинномысске в реке нашли тело мужчины среди завала деревьев

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале