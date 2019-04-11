В Краснодаре пройдет экскурсия по местам городских тайн и легенд

Туристско-информационный центр проведет экскурсию «Необъяснимый Краснодар», участников которой познакомят с городскими легендами

Мероприятие состоится 27 апреля. В 12:00 экскурсия стартует от кинотеатра «Аврора» и продлится три часа.

«Экскурсовод расскажет о загадочном предназначении Моста поцелуев, поведает о тайных ходах и романтических легендах сквера имени Жукова, о мистических историях, связанных с Шуховской башней, о призраках Городского Сада», — рассказали в ТИЦ.

Записаться на экскурсию можно по телефону центра 8(861)218-97-77.

Напомним, на портале Юга.ру ранее вышла серия материалов Виктора Дерезы о городских легендах Краснодара. Среди них — проклятый трамвай, Карасунские подземелья, блуждающий Пушкин, тайны Всесвятского кладбища и проклятие Кубанского моря.

Водохранилище, крокодилы и мясорубка. Городские легенды Краснодара

Проклятый трамвай, пульсирующий мост, древние кладбища и тайна Карасунских озер. Городские легенды Краснодара — 2

Тайны Всесвятского кладбища, проклятие Кубанского моря, взорванная АЭС и Карасунские подземелья. Городские легенды Краснодара — 3

Краснодарское метро, кладбище в центре города, блуждающий Пушкин и коричневая свадьба. Городские легенды Краснодара — 4