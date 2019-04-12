Райффайзенбанк откроет виртуальные отделения для Майкопа и Армавира

В 2019 году Райффайзенбанк планирует открыть виртуальные отделения для Майкопа и Армавира

Об этом 10 апреля сообщила заместитель начальника управления по малому бизнесу южного регионального центра Райффайзенбанка Юлия Иванова во время пресс-конференции по итогам работы за 2018 год. Сейчас отделения банка, помимо Краснодара, работают в Анапе, Сочи и Новороссийске. По словам Юлии Ивановой, несмотря на то что в России доля Райффайзенбанка в сегменте малого бизнеса чуть больше 2%, работа с ним на юге идет очень успешно. К примеру, в Анапе до 35% предприятий малого бизнеса выбрали для себя Райффайзенбанк. К 2021 году руководство планирует довести долю малого бизнеса Райффайзенбанка в России до 5%.

Всего в сегменте микро- и малого бизнеса банк обслуживает 6 тыс. активных клиентов в Краснодарском крае. Из них около 49% приходится на Краснодар, 28% на Анапу, 13% на Новороссийск и 9% на Сочи. В 2018 году появилось семь новых виртуальных отделений в ЮФО и СКФО — это Ставрополь, Новочеркасск, Таганрог и другие города.

«Виртуальное отделение дает возможность открыть счет дистанционно, без необходимости личного посещения банка. Все операции происходят через сайт банка, где клиент подает заявку на расчетно-кассовое обслуживание. Мы открываем счет, присваиваем реквизиты, отправляем клиенту на почту, и уже эти реквизиты он может отправлять своим контрагентам. Далее, если клиенту необходима банковская карта, мы отправляем ее через курьерскую службу», — рассказывает Юлия Иванова. По ее словам, небольшое число отделений на юге в первую очередь обусловлено тем, что Райффайзенбанк очень щепетильно относится к выбору компаний-партнеров по доставке. «Все должно быть очень четко в плане сохранности ценностей, которые мы доставляем клиенту. В том числе и по этой причине у нас не так много городов, но мы точно будем расти в этом направлении», — продолжает замначальника управления по малому бизнесу южного регионального центра Райффайзенбанка.

Кредитование малого бизнеса вновь набирает темпы после спада, произошедшего после кризиса 2014 года. В числе основных потребностей клиентов — покупка коммерческой недвижимости и транспорта, замена оборудования. «Цифровое кредитование — еще одна уникальная вещь, которая у нас появилась. В 2018 году мы начали кредитовать индивидуальных предпринимателей, в этом году уже и компании, то есть юрлиц. Это возможность для клиента экономить свое время, оформляя заявку через сайт банка. По трекеру мы можем судить, что этот процесс занимает всего от 10 до 12 минут. Это сейчас очень востребованная опция, люди привыкли делать все в режиме онлайн. Мы понимаем: чем мы мобильнее, чем лучше работают наши сервисы, тем более востребованным будет наш банк», — продолжила Юлия Иванова.

Лимит цифрового кредитования составляет 6,3 млн рублей, а так называемый безналоговый лимит — 2 млн рублей. Онлайн-сервисы постоянно дорабатываются, чтобы все возможности и инструменты были интуитивно понятны пользователю. Одна из стратегических целей — развитие продуктов и сервисов для самозанятых на платформе для малого бизнеса в сочетании с услугами для розничных клиентов (физических лиц). «Многие банки заточены на то, чтобы активно привлекать клиентов малого бизнеса. Упор делается не только на развитие кредитования, но и на увеличение числа комиссионных платежей, рост объема транзакций. Наша база прирастает не меньше чем на 20% в год», — делится руководитель.