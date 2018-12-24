Запускаем малый бизнес: как выбрать расчетный банк и в чем выгода карт для предпринимателей

Итак, вы решили открыть бизнес. Неважно, что это будет — тату‑салон или кофейня, пекарня или автомойка. Любому бизнесу, действующему в легальном поле, необходим банковский счет для расчетов с партнерами и персоналом. Банкиры отмечают, что за кредитами сейчас приходят меньше 20% бизнесменов, а вот без расчетного счета вести бизнес будет достаточно сложно. Как правильно выбрать банк и подобрать выгодный тариф расчетно-кассового обслуживания (РКО) с максимумом опций и бонусов? Юга.ру разбираются вместе с Райффайзенбанком.

Как выбрать банк? Доверить свой счет банку — ответственный шаг, и подойти к нему стоит серьезно. На российском банковском рынке представлено несколько сотен кредитно-финансовых организаций: банки с госучастием, «дочки» иностранных банков, крупные и небольшие по размерам частники. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно отдать предпочтение банку, который имеет давнюю историю работы. Лучше, чтобы его деятельность в России началась еще до первого серьезного финансового кризиса, то есть до 1998 года — это хороший показатель устойчивости банка. Необходимо обратить внимание и на рейтинговые оценки от ведущих агентств — «Эксперт РА», АКРА, Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s. Присмотритесь к ставкам по депозитам: банки, которые предлагают ставки выше рыночных, возможно, имеют проблемы с ликвидностью.

Удобство — немаловажная вещь, ведь вам придется взаимодействовать с банком по тем или иным вопросам. Поэтому для бизнесмена важно наличие круглосуточной онлайн-поддержки, современного интернет-банка, партнерской программы по банкоматной сети, платежи и зачисление в режиме реального времени, доступ к своим средствам на счету в один клик. Маркетинг банковских продуктов также имеет значение: сочетание цены, удобства, опций и бонусов. Все чаще банки объединяют эти услуги в пакетные предложения. Составляют их максимально гибко, с учетом потребностей разных категорий клиентов. Зачем нужно РКО? Расплатиться в трамвае касанием смартфона к терминалу, заказать ботинки в интернет-магазине или купить электронные билеты в кино — сейчас это наши ежедневные действия, которые происходят на автомате, и мы даже не вспоминаем о временах, когда такого не было. При этом все безналичные операции были бы невозможны без РКО — расчетно-кассового обслуживания.

Расчетно-кассовое обслуживание бизнеса — это то, как банк работает с безналичными деньгами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Через РКО компании получают платежи от клиентов, переводят деньги партнерам и платят зарплату. При этом банк обязан обеспечить оперативное и бесперебойное движение денег клиента на высоком уровне безопасности. В комплекс услуг по РКО входит обслуживание счета, снятие наличных, интернет-банкинг, валютные операции, прием платежей, прием выручки в кассу банка, инкассация, эквайринг, операции по обслуживанию валютных контрактов и многое другое.

А есть готовые решения? Предпринимателю требуется много времени, чтобы понять, как скомбинировать все предложения банков наиболее выгодным образом и для конкретной задачи, чтобы не заплатить лишнего за услуги не первой необходимости и выиграть в доступности продукта. Райффайзенбанк предлагает на выбор четыре тарифа с ежемесячной оплатой обслуживания от 490 рублей. Что происходит с вашим счетом, удобно смотреть в новом онлайн-банке для бизнеса Райффайзенбанка. Он включает в себя набор полезных функций:



— остатки и история операций;

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— отчеты по счетам и их выгрузка в 1С.

На тарифах «Оптимум» и «Максимум» к расчетному счету компании выпускают специальные бизнес-карты «24/7» с бесплатным обслуживанием. В число их возможностей входит мгновенное зачисление денег на счет и круглосуточный доступ к ним. Упростить командировочные и авансовые отчеты, контролировать расходы сотрудников, а также сократить объем бумажной работы поможет карта «Командировки 24/7». Можно установить месячный расходный лимит или лимит на снятие наличных, а еще получить хорошие скидки от партнеров банка в рамках программы «Скидки для вас!».