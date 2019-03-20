Forbes назвал самые надежные российские банки. Сбербанк не вошел в топ-3
Журнал Forbes 20 марта опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Первые места в рейтинге заняли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки.
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В списке 100 банков лидирует «ЮниКредит банк», второе место занял «Райффайзенбанк», третье — «Росбанк». Сбербанк и ВТБ заняли четвертое и пятое места соответственно.
В рейтинг также попали другие российские компании, среди которых «Альфа-Банк» (25-е место), «Россельхозбанк» (26), «Тинькофф» (41), «Промсвязьбанк» (42), УРАЛСИБ (59), «Русский стандарт» (76), «Кубань Кредит» (78).
При составлении рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Центробанке России. Топ разбит на пять групп по уровню надежности, а в каждой из групп банки расположены в соответствии с рейтингами и размерами активов.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года «ЮниКредит Банк» получил награду «Лучший клиентский сервис Private Banking в России».
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