Forbes назвал самые надежные российские банки. Сбербанк не вошел в топ-3

Журнал Forbes 20 марта опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

В рейтинг также попали другие российские компании, среди которых «Альфа-Банк» (25-е место), «Россельхозбанк» (26), «Тинькофф» (41), «Промсвязьбанк» (42), УРАЛСИБ (59), «Русский стандарт» (76), «Кубань Кредит» (78).

При составлении рейтинга Forbes учитывал данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Центробанке России. Топ разбит на пять групп по уровню надежности, а в каждой из групп банки расположены в соответствии с рейтингами и размерами активов.