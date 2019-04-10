Под Анапой пятилетний мальчик умер, упав в открытый люк
В анапском поселке Супсех 10 апреля погиб пятилетний мальчик, который упал в водопроводный колодец
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По предварительным данным, ребенок умер после падения в открытый люк водопроводного колодца глубиной около двух метров. На дне была вода.
По факту гибели мальчика проводится проверка, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На месте работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщали Юга.ру, в феврале у трассы под Геленджиком женщина вышла в туалет и провалилась в шестиметровый колодец.
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