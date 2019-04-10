В Краснодаре будут судить мужчину, который похитил 250 млн рублей у дольщиков ЖК «Большая Российская»
В Краснодаре директора ООО «АрмадаГрад» обвинили в хищении более 250 млн рублей у дольщиков жилого комплекса «Большая Российская»
По версии следствия, в 2014 году 38-летний местный житель создал строительную фирму ООО «АрмадаГрад». Он открыл отдел продаж квартир многоэтажного жилого комплекса на улице Российской, 257/7 — ЖК «Большая Российская».
С 2015 по 2016 год мужчина привлек деньги 164 дольщиков, при этом исполнять свои обязательства он не собирался. Дом до сих пор не достроили. Ущерб превысил 250 млн рублей.
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Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело передали в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщили 9 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Как сообщали Юга.ру, в январе в суд направили дело руководителей краснодарского ЖК «Западный город», обвиняемых в мошенничестве с деньгами дольщиков на 460 млн рублей.
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