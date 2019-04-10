В Краснодаре будут судить мужчину, который похитил 250 млн рублей у дольщиков ЖК «Большая Российская»

В Краснодаре директора ООО «АрмадаГрад» обвинили в хищении более 250 млн рублей у дольщиков жилого комплекса «Большая Российская»

По версии следствия, в 2014 году 38-летний местный житель создал строительную фирму ООО «АрмадаГрад». Он открыл отдел продаж квартир многоэтажного жилого комплекса на улице Российской, 257/7 — ЖК «Большая Российская». С 2015 по 2016 год мужчина привлек деньги 164 дольщиков, при этом исполнять свои обязательства он не собирался. Дом до сих пор не достроили. Ущерб превысил 250 млн рублей.

Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело передали в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщили 9 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.