Младенец и женщина погибли в ДТП на Кубани
В Крымском районе 8 апреля в ДТП пострадали три человека и еще двое погибли, в том числе трехмесячная девочка
Авария произошла в 8:40 на трассе Крымск — Джигинка. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в машину ВАЗ-21099.
В результате ДТП водитель иномарки погибла на месте. Врачи госпитализировали 29-летнего водителя отечественной машины, его пассажирок 23 и 28 лет, а также трехмесячного ребенка, который ехал без автолюльки. Позже младенец умер в больнице.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 9 апреля в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекция Кубани сообщила об усилении контроля за безопасностью детей-пассажиров. Во всех районах края проведут рейды, сотрудники ДПС будут дежурить возле детских образовательных и медицинских учреждений.
Как писали Юга.ру, в начале апреля в Лабинском районе пострадали в ДТП мальчик и двое взрослых.
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