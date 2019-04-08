Краснодарский край занял первое место по количеству погибших в ДТП
ГИБДД 8 апреля назвала регионы-лидеры по количеству погибших в ДТП
По данным инспекции, в 2018 году в Краснодарском крае было больше всего погибших в результате аварий на дорогах — 1 тыс. 53 человека. Далее идет Московская область (938 погибших), после — Ростовская область (554), сообщает RT.
Больше всего погибших в ДТП было в сентябре — тогда в авариях погибли более 2 тыс. человек по всей стране. Всего за 2018 год на дорогах России случилось более 168 тыс. ДТП, погибло более 18 тыс. человек, пострадало — почти 215 тыс., сообщает РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, также Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по числу зарегистрированных преступлений. В этом рейтинге лидировала Москва.
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