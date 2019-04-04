На Кубани в аварии пострадал мальчик и двое взрослых

Краснодарский край

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В Лабинском районе после ДТП 3 апреля спасателям пришлось доставать ребенка и его мать из поврежденной машины

Авария произошла возле станицы Владимирской, там столкнулись автомобили Daewoo Matiz и «Нива». Пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

На место приехали спасатели отряда «Кубань-СПАС». Они выставили дорожные конусы и отключили аккумуляторы, чтобы предотвратить возгорание.

Затем из сильно поврежденной иномарки достали женщину и ее восьмилетнего сына. Их госпитализировали с множественными травмами. Также в больницу доставили водителя «Нивы», рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, 31 марта в Усть-Лабинском районе 21-летний парень погиб, врезавшись в грузовик.

Дети ДТП Кубань-СПАС Лабинский район
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