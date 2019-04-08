На 80-летнего жителя Ставрополья завели дело за сексуальное насилие над семилетней соседкой

Следователи Ставропольского края в апреле завели уголовное дело на жителя Шпаковского района, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней

По версии следствия, 8 и 9 марта 80-летний мужчина, встретил на улице семилетнюю девочку, живущую по соседству, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На пенсионера завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), предусматривающей от 12 до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщили 8 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.